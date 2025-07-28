Татьяна Лукьянова вину не признает

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова обжаловала заключение под стражу по делу о даче взятки. Информация об этом содержится в картотеке Замоскворецкого районного суда Москвы.

"Обжаловано решение Замоскворецкого суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лукьяновой Т. В.", - сказано в картотеке.

Замоскворецкий суд заключил под стражу продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, до 20 сентября. Следственный комитет считает ее причастной к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации.