В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Высота волн может достигнуть 1 м, сообщило японское национальное метеорологическое управление

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Угроза цунами для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке.

По данным национального метеорологического управления Японии, высота волн цунами может достигнуть 1 м, они достигнут береговой линии Японии около 10:00-11:00 по местному времени (05:00-06:00 мск). Местное население призвали не приближаться к береговой линии.

По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В то же время на самой территории Японии подземные толчки не ощущались.