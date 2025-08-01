1 августа, 09:15

Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

В Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области есть повреждения домов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 31 июля до 04:10 мск 01 августа перехватили и уничтожили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Ростовской областью, 5 - над Краснодарским краем, 4 - над акваторией Черного моря, 3 - над Воронежской областью, по 2 - над Липецкой и Тульской областями, а также 1 - над акваторией Азовского моря.

Последствия

  • Силы ПВО ночью отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе Ростовской области.
  • В Новошахтинске и Неклиновском районе есть повреждения домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
  • Он уточнил, что семьям помогут восстановить поврежденное имущество.
  • Утром специалисты обследуют упавшие фрагменты БПЛА.
 