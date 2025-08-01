Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
В Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области есть повреждения домов.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 31 июля до 04:10 мск 01 августа перехватили и уничтожили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Ростовской областью, 5 - над Краснодарским краем, 4 - над акваторией Черного моря, 3 - над Воронежской областью, по 2 - над Липецкой и Тульской областями, а также 1 - над акваторией Азовского моря.
Последствия
- Силы ПВО ночью отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе Ростовской области.
- В Новошахтинске и Неклиновском районе есть повреждения домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- Он уточнил, что семьям помогут восстановить поврежденное имущество.
- Утром специалисты обследуют упавшие фрагменты БПЛА.