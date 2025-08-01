Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

В Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области есть повреждения домов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 31 июля до 04:10 мск 01 августа перехватили и уничтожили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Ростовской областью, 5 - над Краснодарским краем, 4 - над акваторией Черного моря, 3 - над Воронежской областью, по 2 - над Липецкой и Тульской областями, а также 1 - над акваторией Азовского моря.

Последствия