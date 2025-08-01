Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела о вовлечении в деятельность нежелательной организации в отношении четырех бывших муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех бывших муниципальных депутатов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Установлено, что не позднее 25 декабря прошлого года фигуранты, находясь за пределами РФ, опубликовали в интернете две статьи под своей редакцией для вербовки и вовлечения новых участников в деятельность организации, которая признана нежелательной на территории России.

Как отметили в пресс-службе, получены доказательства, изобличающие фигурантов в совершении инкриминируемого преступления. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.