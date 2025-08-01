В Москве в суд направили дело мужчины, бросившего из окна ребенка и жену

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила дело в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, выбросившего из окна ребенка и супругу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Мужчина нуждается в применении принудительных мер мед характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Установлено, что утром 25 августа прошлого года мужчина, находясь в квартире жилого дома на ул. Красноказарменной, выбросил из окна 16-го этажа своего малолетнего сына и супругу. Они погибли на месте.