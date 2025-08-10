Их доставили в больницу

БРЯНСК, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в небе над Брянской областью. Женщина ранена в результате падения обломков одного из них, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Еще семь вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. При отражении атаки в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в Telegram-канале.

Богомаз также добавил, что еще один мирный житель получил ранения в результате атаки дрона-камикадзе в селе Стратива Стародубского округа.

"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.

В результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль, добавил Богомаз.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО над регионами РФ уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.