Медики оказали помощь пострадавшей и направили на амбулаторное лечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Еще один человек обратился к медикам за помощью после атаки БПЛА на Нижегородскую область, сообщили в региональном Минздраве.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ночью из-за атаки БПЛА в Арзамасском округе один человек погиб, двое пострадавших были доставлены в больницу.

"Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим в Арзамасе. Одному проводится оперативное вмешательство, второй находится в травматологии. Также самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.