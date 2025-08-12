Подозреваемый, который должен был припарковать автомобиль с 60 кг взрывчатки, задержан

ТАСС, 12 августа. ФСБ показала кадры предотвращения теракта против сотрудника Минобороны в Подмосковье.

Согласно инструкции куратора в Telegram, фигурант изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в машине. Затем машину должны были взорвать в момент прохода в высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ.

Подозреваемый дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами Украины. Ему предложили вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ, сообщили в ФСБ.

Мужчине могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.