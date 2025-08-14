Вину она не признает

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взятки группой лиц. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил оставить апелляционную жалобу защиты Татьяны Лукьяновой об изменении меры пресечения без удовлетворения. Постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным", - сказал собеседник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Им предъявлено обвинение в даче взяток группой лиц. Вину они не признают.

Трифонов и Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. С делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Трое сотрудников полиции были задержаны и доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.