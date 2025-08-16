Решается вопрос о его экстрадиции в Россию

АСТАНА, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в попытке наезда на людей на самосвале в Новосибирске, был задержан в столице Казахстана Астане, границу с республикой он пересек незаконно. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции в РФ, сообщили ТАСС в столичном департаменте полиции.

"В столице Казахстана сотрудники управления криминальной полиции задержали 38-летнего иностранного гражданина, объявленного в международный розыск. По данным следствия, в начале августа текущего года в Новосибирске он, управляя грузовым автомобилем, предпринял попытку умышленного наезда на группу людей. После совершения особо тяжкого преступления мужчина незаконно пересек границу и скрылся на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что мужчина водворен в изолятор временного содержания. "В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск", - добавили в департаменте.

15 августа о задержании мужчины компетентными органами Казахстана сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. В областной прокуратуре сообщали, что из Казахстана фигурант дела планировал уехать в Азербайджан.

Утром 10 августа в Новосибирске водитель самосвала дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе "У дороги", где находилось несколько человек. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, им оказали помощь на месте. Водитель скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, суд в России заочно арестовал его.