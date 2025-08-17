Всего задержали 56 человек

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Как минимум шесть сотрудников полиции пострадали, десятки человек задержаны в ходе несанкционированных акций, прошедших в Сербии в ночь на 17 августа. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, всего в отделения полиции были доставлены 56 человек, из них 16 задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, в отношении 35 составлены протоколы о правонарушениях. Все шестеро пострадавших сотрудников жандармерии получили легкие телесные повреждения.

Массовые беспорядки в Сербии продолжаются уже несколько дней подряд. В ночь на 17 августа наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где, по данным МВД, в акциях участвовали около 4 тыс. человек. Протестующие разгромили и подожгли помещения Сербской прогрессивной партии, а также повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры. Министр внутренних дел Ивица Дачич подчеркнул, что пожар мог поставить под угрозу жизни людей, поскольку в здании располагаются жилые квартиры.

В Белграде в беспорядках участвовали порядка 1,3 тыс. человек, которые забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и другими предметами. В Нови-Саде собрались около 500 протестующих. По словам главы МВД, полиция вмешалась и восстановила порядок во всех трех городах.

На фоне продолжающихся акций протеста президент Сербии Александар Вучич выступил с обращением к нации 17 августа в 12:00 по местному времени (13:00 мск).