Три из них были ощущаемыми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 28 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 28 афтершоков. Из них ощущалось три. В пунктах временного размещения остаются 17 человек", - сказали в ведомстве.

В регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. При этом количество афтершоков снижается - за прошедшую неделю почти на 40%.