В Сочи арестовали водителя по делу о гибели двух отдыхающих во время джипинга

Фигуранту предъявили обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца водителя джипа, который попал в аварию с отдыхающими, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Накануне сообщалось, что следователи задержали по подозрению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, водителя джипа, который попал в аварию в Лазаревском районе Сочи, где погибли двое отдыхающих.

″Лазаревский районный суд г. Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Рассмотрев представленные материалы, суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - 2 месяца″, - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили журналистам, что 35-летнему фигуранту уголовного дела об оказании небезопасной услуги (джипинга), повлекшей гибель и травмирование людей (п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), предъявлено обвинение.

Согласно данным следствия, 17 августа в районе села Солохаул мужчина перевозил группу туристов на автомобиле УАЗ. Предварительно, он превысил скорость и наехал на дорожное ограничение. В результате происшествия погибли два человека, в том числе подросток, еще шесть пассажиров внедорожника пострадали.