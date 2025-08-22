Сергей Кузнецов не владеет английским языком

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Заседание суда Болоньи, на котором должна быть рассмотрена мера пресечения задержанному в Италии украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков", отложено. Об этом сообщает агентство ANSA.

49-летний Сергей Кузнецов, как его называют в итальянских СМИ, сказал, что не владеет английским языком. Суд пригласил переводчика, владеющего украинским или русским языком. Прокуратура просит оставить задержанного под стражей.

В течение двух месяцев должен быть рассмотрен запрос об экстрадиции в Германию, по ордеру генпрокуратуры которой было осуществлено задержание. Как пояснили корреспонденту ТАСС информированные источники, процедура будет упрощенной, учитывая, что задержание осуществлено по европейскому мандату, а экстрадиция планируется между странами ЕС.