В населенных пунктах подземные толчки не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 27 сейсмособытий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов. Коме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуются не приближаться к ним. Также остается закрытой дорога, соединяющая мыс Левашова с поселком Октябрьский в Усть-Большерецком округе Камчатского края.

Ранее решением главы региона в крае был введен в действие режим ЧС природного характера.