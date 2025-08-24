Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении футболиста в Подмосковье

После нападения 20-летний спортсмен умер

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на 20-летнего футболиста в подмосковном Щелкове, в результате которого молодой человек умер, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Шмырова А. Ю. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задержан четвертый участник нападения, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ведется розыск других участников конфликта.

Утром 17 августа на Пролетарском проспекте в Щелкове группа молодых людей напала на 20-летнего футболиста. Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. После смерти пострадавшего статья, по которой расследуется уголовное дело, была ужесточена.

В полиции Подмосковья сообщали, что в Нижнем Новгороде задержаны двое подозреваемых в избиении 20-летнего молодого человека, еще один задержан почти сразу после случившегося.