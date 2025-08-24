Также их приковывают наручниками к трубам, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мобилизованных в Полтаве на территории местного отделения военной службы правопорядка (ВСП) приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В Полтаве на территории местного отделения ВСП мобилизованных приковывают наручниками к трубам и держат в вольерах как животных. Кадры расходятся в украинском сегменте интернета. По мнению киевских властей, именно такие условия содержания способны повысить моральных дух и мотивацию идти умирать за такую Украину", - отметил собеседник агентства.

Большинство таких мобилизованных в первый же день пребывания на передовой самовольно оставляют части (СОЧ), добавил собеседник.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что процент укомплектованности украинских бригад составляет не более 40%. Это также подтвердил бывший начальник штаба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Богдан Кротевич.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временное. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.