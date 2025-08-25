По уголовному делу продолжают вести следственные действия

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Краснодарскому краю предъявили обвинение еще одному фигуранту уголовного дела об оказании небезопасных услуг джипинга в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

17 августа 2025 года во время движения на автомобиле "УАЗ Патриот" по пересеченной местности в районе села Красная Воля водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате происшествия погибли два человека, в том числе подросток, еще шесть пассажиров внедорожника пострадали, в том числе сам фигурант, они были доставлены в больницу.

"В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг джипинга, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п."а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю установлен 46-летний местный житель, причастный к совершению данного преступления, он был задержан следователем СК РФ по краю, и ему предъявлено соответствующее обвинение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый по решению суда помещен под стражу по ходатайству следователя, а по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление и закрепление доказательств.

Ранее под арест был помещен 21-летний житель Сочи, управлявший автомобилем в момент происшествия.