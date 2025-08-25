Бывший инспектор Ространснадзора также является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Суд по требованию прокуратуры постановил изъять у бывшего инспектора Ространснадзора из Оренбургской области незаконно приобретенные и оформленные на бывшую жену объекты недвижимости в Москве, Сочи и Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что бывший инспектор Ространснадзора не отразил в сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера недвижимость, приобретенную в городах Москва, Сочи и Оренбург на имя бывшей супруги. При этом стоимость квартир превысила 14,9 млн рублей, в связи с чем явно не соответствовала совокупному доходу служащего и его близких родственников за три предшествующих года", - сказано в сообщении.

Прокуратура через суд потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное ответчиками недвижимое имущество. Суд удовлетворил иск прокурора частично, уточнили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

"Бывший чиновник также является фигурантом уголовного дела, расследуемого следственными органами по пунктам "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки)", - добавили в прокуратуре.