Что известно об атаке украинских БПЛА по регионам России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в Минобороны России.

Утром 26 августа вводились временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов в нескольких аэропортах, в связи с чем "Аэрофлот" корректирует расписание своих полетов.

ТАСС собрал основное о ночных атаках БПЛА на регионы России.

Атака на регионы

26 августа с полуночи до 06:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в военном ведомстве.

По шесть БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, пять БПЛА - над Волгоградской областью, четыре - над Брянской областью, по три БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по два - над Белгородской и Курской областями, по одному - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Ограничения в аэропортах России

Сейчас сняты временно введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Пскова, Волгограда.

"Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переносов, отмены и объединения рейсов из-за вводившихся ограничений в аэропортах центральной России, в Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщили в авиакомпании.

Ситуация в Ленинградской области

При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Удары по Волгоградской области

ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.

По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Удары по мирным жителям