Что известно об атаке украинских БПЛА по регионам России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами страны, сообщили в Минобороны России.
Утром 26 августа вводились временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов в нескольких аэропортах, в связи с чем "Аэрофлот" корректирует расписание своих полетов.
ТАСС собрал основное о ночных атаках БПЛА на регионы России.
Атака на регионы
- 26 августа с полуночи до 06:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в военном ведомстве.
- По шесть БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, пять БПЛА - над Волгоградской областью, четыре - над Брянской областью, по три БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по два - над Белгородской и Курской областями, по одному - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.
Ограничения в аэропортах России
- Сейчас сняты временно введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Пскова, Волгограда.
- "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переносов, отмены и объединения рейсов из-за вводившихся ограничений в аэропортах центральной России, в Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщили в авиакомпании.
Ситуация в Ленинградской области
- При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе Ленинградской области осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
- Пострадавших в результате происшествия нет.
Удары по Волгоградской области
- ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.
- По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда.
- Пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Удары по мирным жителям
- За минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 140 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
- Ранения получили 121 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. Погибли 19 человек, в том числе 1 ребенок, уточнил Мирошник.
- Для ударов активно применялись ударные беспилотники и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью.
- Всего было выпущено 2,3 тыс. различных боеприпасов по гражданским целям, сообщил Мирошник.