Его уже пожизненно осуждали за серийные убийства

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Ангарский городской суд приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного за серийные убийства, к 9,5 года лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сообщили в ведомстве

Установлено, что в мае 2011 года Попков встретил в парке "Современник" в Ангарске незнакомую 36-летнюю женщину и вступил с ней в конфликт, используя незначительный повод. После он избил ее и зарубил топором. Труп женщины он спрятал в нежилом помещении, облил горючей жидкостью и поджег. Попков вину в совершении преступления признал, ранее он написал явку с повинной.

СУ СК по Иркутской области сообщило 28 августа, что Попков признался еще в убийствах двух женщин, совершенных в 2008 году. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Таким образом, количество его жертв составляет 89, еще на троих человек он совершил покушение.

Ранее Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 годы. Он совершал убийства на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти, нередко на служебной машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.