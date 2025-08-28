Под Самарой быстро потушили произошедший после атаки беспилотников пожар

Над территорией региона уничтожили 21 беспилотник

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. В Самарской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возник пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По словам главы региона, возгорание потушили "в кратчайшие сроки".

Федорищев сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА, вводились временные ограничения в работе аэропорта Курумоч, ограничена работа мобильного интернета. Задерживаются 10 поездов.

Губернатор призвал граждан воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях.

Работу аэропорта позже восстановили, угрозу атаки БПЛА сняли в 08:38 (07:38 мск).

С 23:00 мск 27 августа до 07:00 над территорией Самарской области уничтожен 21 беспилотник.