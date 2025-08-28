Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе в Ростовской области, из-за угрозы детонации эвакуированы 89 человек из соседних частных домов, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Возгорание на площади 200 кв. м возникло в лесном массиве после падения обломков беспилотника в Геленджике, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

ТАСС собрал основные данные о последствиях атак.

Атака БПЛА на регионы

В течение ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 22 БПЛА над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА - над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА - над территорией Республики Крым, по три БПЛА - над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА - над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении ведомства.

Ростовская область

Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, сообщил Слюсарь.

Упавшие фрагменты БПЛА повредили электропроводку, дом на два хозяина обесточен.

Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, жители этого дома и 50 соседних частных домов были эвакуированы: всего 89 человек, в том числе детей, уточнил Слюсарь.

Основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, отметил врио губернатора.

В пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры, - 12 человек, в том числе два ребенка.

Самарская область

10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, задерживаются в Самарской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.

Еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж - Липяги).

Геленджик

Возгорания возникли в лесном массиве в селе Криница в Геленджике, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м.

К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении.

В 06:45 мск площадь пожара увеличилась примерно до 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.

Также в Северском районе ликвидируют последствия атаки БПЛА, уточнили в ведомстве.

В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.

Волгоградская область