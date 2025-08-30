Стрелявшего ищут, сообщают украинские СМИ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове был застрелен экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове, - написал он в своем Telegram-канале. - Погиб Андрей Парубий".

Ранее украинские СМИ сообщили, что во Львове был застрелен Андрей Парубий. Полиция имени погибшего не называла. Стрелявшего ищут.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Львовской области. с 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте 2014 года, 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.