Зеленский сообщил, что к расследованию убийства Парубия привлекли СБУ

Как утверждает глава киевского режима, убийство экс-спикера Рады "тщательно" подготовили

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) привлечена к расследованию убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, генеральный прокурор. Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию", - написал он в Telegram-канале. Как утверждает Зеленский, убийство экс-спикера Рады было "тщательно подготовлено".

Парубий был застрелен во Львове неизвестным 30 августа. Стрелявший скрылся. 

