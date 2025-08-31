Преступник спланировал бегство через зоны, которые не охватываются уличными камерами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские правоохранители пока не смогли выследить убийцу бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, так как он тщательно спланировал пути отхода через слепые зоны камер слежения и полностью скрыл лицо шлемом. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, убийца спланировал путь отхода с места преступления через зоны, которые не охватываются уличными камерами. Предполагается, что в одной из таких зон он переоделся и спрятал электровелосипед, на котором передвигался как курьер, после чего скрылся. Идентифицировать этого человека невозможно, так как его лицо полностью скрывает шлем.

Как уточняют источники, правоохранители пытаются установить, каким образом убийца раздобыл форму курьера и электровелосипед. Предполагается, что он их либо купил, либо украл, поэтому проверяются заявления о кражах и объявления о продаже этих вещей. Также ведется проверка пользователей всех мобильных телефонов, которые находились около места преступления 30 августа. Правоохранители надеются выявить таким образом если не киллера, то его сообщников, помогавших вести слежку за Парубием. Проверяются сотни арендованных квартир во Львове.

"Страна" называет три основные версии убийства Парубия. Первая - месть за "майдан" и события в Доме профсоюзов Одессы. Вторая - устранение опытного организатора. Такой мотив может иметь значение в случае начала внутриполитических потрясений на Украине и указывает на причастность властей. Третья версия - двоюродный брат Парубия может быть связан с ОПГ, а сам экс-спикер стал жертвой криминальных разборок.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся.