ДОХА, 31 августа. /ТАСС/. Представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) задержали 11 сотрудников ООН на территории Йемена. Об этом сообщил спецпосланник генерального секретаря всемирной организации по Йемену Ханс Грундберг.

"Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний сотрудников ООН в Йемене и Сане, а также насильственное проникновение в здания ООН и конфискацию имущества. По меньшей мере 11 сотрудников были задержаны. Помимо них, под стражей содержатся еще 23 сотрудника ООН, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 года. Ранее в этом году один человек погиб, находясь под стражей", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Грундберга.

Спецпосланник потребовал от представителей хуситов "немедленного и безусловного освобождения всех сотрудников ООН, а также работников местных и международных НПО, организаций гражданского общества и дипломатических миссий".

Ранее агентство AFP со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН сообщило, что хуситы задержали сотрудника этой организации. Это произошло спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси.

30 августа непризнанный президентский совет, который управляет подконтрольными мятежникам территориями Йемена, объявил о гибели премьер-министра сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. По информации источника ТАСС в движении, жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов правительства хуситов.