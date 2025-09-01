Предполагаемому убийце Парубия предъявили официальные обвинения

Задержанного жителя Львова обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Львовской областной прокуратуры Николай Мерет официально предъявил обвинения подозреваемому в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, он проходит сразу по двум статьям. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение по делу об убийстве Андрея Парубия", - говорится в Telegram-канале офиса. Также стало известно, что задержанный - житель Львова, ему 52 года. Его обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

В офисе генпрокурора также заявили, что прокуратура готовит ходатайство в суд для избрания возможному убийце Парубия меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, полиция продолжает обыски в месте проживания и пребывания подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады ранее был задержан при попытке скрыться в Хмельницкий области. Полиция также опубликовала первые фотографии момента задержания, однако до сих пор не раскрыла личность предполагаемого убийцы Парубия.

Парубий был убит 30 августа во Львове неизвестным. Он родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на Майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.