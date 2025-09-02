По данным издания, при этом версия причастности российской стороны "будет приоритетной в любом случае"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия мог руководствоваться корыстными или идеологическими мотивами. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, там считают необходимым выяснить, не пытается ли задержанный прикрыться "русским следом", в то время как истинными мотивами могут быть получение денежного вознаграждения или ненависть к Парубию как одному из деятелей националистического движения в стране. В случае если подозреваемый действовал из корыстных соображений, необходимо выяснить, от кого он получил заказ.

Однако источник издания считает, что версия причастности российской стороны "будет приоритетной в любом случае".

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан. Как позже сообщили в правоохранительных органах, это 52-летний безработный житель Львова. Ему предъявлены обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. В течение 60 часов его должны доставить в суд для избрания меры пресечения. Обвинение будет требовать заключения под стражу без возможности внесения залога.