Дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами Португалии

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Информации о россиянах, пострадавших при сходе фуникулера с рельсов в Лиссабоне, не поступало. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Португалии.

"По состоянию на 8 утра по местному времени информации о пострадавших россиянах нет", - сказал собеседник агентства.

В посольстве добавили, что дипломаты "находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами".

3 сентября в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в Лиссабоне погибли 15 человек, еще 23 пострадали. По данным полиции, среди погибших есть иностранцы. Власти города объявили трехдневный траур.

"Глория" - одна из популярных среди туристов достопримечательностей столицы Португалии.