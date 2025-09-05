При этом баскетболист не может посещать спортзал, сообщил его адвокат Фредерик Бело

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, который находится во французской тюрьме в ожидании рассмотрения запроса на его экстрадицию в США, разрешили свидание с невестой. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Фредерик Бело.

"Увидеться с невестой - да. Спортзал - все еще нет", - сказал он, отвечая на вопрос об улучшении условий содержания спортсмена в тюрьме.

Как сообщал ТАСС глава консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов, через месяц после задержания удалось добиться улучшения условий содержания Касаткина в тюрьме, "но далеко не во всем". В частности, администрация не разрешает ему заниматься в тюремном спортзале и игнорировала просьбы его невесты позволить видеться с россиянином в тюрьме.

27 августа суд "без мотивировки" отклонил ходатайство защиты об освобождении Касаткина из тюрьмы до решения по запросу об экстрадиции в США, где его обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Прокуратура называла предоставленные гарантии пребывания россиянина во Франции "недостаточными" и "подозрительными", говоря о готовности посольства РФ предоставить ему квартиру в пригороде столицы для отбытия домашнего ареста. Касаткин заверил суд, что он никуда не денется из квартиры, предоставленной посольством.

США добиваются экстрадиции Касаткина в связи с обвинениями в "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве", которые караются лишением свободы на срок 5 и 20 лет соответственно. Бело назвал эти обвинения "очень серьезными", однако затруднился их прокомментировать, поскольку суд на тот момент не предоставил защите нужные документы.