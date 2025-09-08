Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Двое мирных жителей, пострадавших в парке Донецка в воскресенье вечером в результате удара БПЛА, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Вечером 7 сентября ВСУ массово атаковали Донецк и Макеевку при помощи БПЛА. Один из ударов пришелся по парку "Гулливер" в Калининском районе Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

"Двое из шести пострадавших в парке "Гулливер" мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести", - сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что остальным жителям оказана помощь амбулаторно.