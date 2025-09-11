Под стражу взяли подругу 18-летнего преступника и его 17-летнего сообщника

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Подруга бывшего ученика лицея в Антибе (юг Франции), совершившего на его территории нападение с ножом 10 сентября, была задержана и взята под стражу. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, подруга могла подговорить 18-летнего преступника к совершению нападения. В департаменте Вар (юг Франции) был также задержан еще один его 17-летний сообщник, который уже известен полиции, пишет издание.

Ранее газета Nice Matin сообщила, что вооруженный ножом человек совершил нападение на лицей в Антибе. В результате не менее двух человек пострадали, в частности, 16-летний ученик и 53-летняя преподавательница, получившая серьезные ранения. Задержать нападавшего удалось благодаря действиям директора и сотрудников учебного заведения, которые заперли его в кабинете до приезда полиции.

Согласно информации газеты Le Figaro, преступник был ранее внесен в список S (перечень лиц, представляющих угрозу безопасности государства) и симпатизировал неонацистам.