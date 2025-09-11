Никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Сложные погодные условия в Калининграде привели к жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Храброво, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту.

"Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за непогоды и сильного ветра. Ни техника, ни люди не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что вертолет принадлежит одной из калининградских компаний, повреждений, по предварительным данным, у техники нет.

На борту вертолета находились 23 человека, отметил собеседник агентства.

Сейчас в Калининграде дождь, сильный ветер с порывами до 13 м/с.