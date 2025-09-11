ТАСС: на борту Ми-8 во время жесткой посадки в Калининграде находились 23 человека

Режима изменения работы двигателя не имелось

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Предварительно, 3 члена экипажа и 20 пассажиров находились на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Калининграде. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На борту находились, предварительно, 3 человека - экипаж и 20 пассажиров. Режима изменения работы двигателя не имелось", - сказал собеседник агентства.

По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. По данным источника в аэропорту Храброво, инцидент произошел из-за непогоды и сильного ветра. Техника и люди не пострадали. Сейчас в Калининграде дождь, сильный ветер с порывами до 13 м/с.