По словам мэра округа Сергея Петрова, у девочки ушибы мягких тканей лица и сотрясение мозга

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. 12-летний ребенок пострадал при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме Ангарска. Один из пострадавших госпитализирован в больницу с компрессионным переломом позвоночника, сообщил в своем Telegram-канале мэр Ангарского округа Сергей Петров.

"Два человека пострадали в квартире, расположенной над эпицентром взрыва. Мужчина 40 лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки - ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь", - написал Петров.

По словам мэра округа, с пострадавшими работает психолог.

Утром 15 сентября в Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека. Позже стало известно, что под конструкциями дома найден погибшим мужчина. На месте работают 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Организован ПВР.