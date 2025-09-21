Здание канцелярии Васильевского межрайонного суда повреждено обстрелом ВСУ

Его коллектив вынужден временно перейти на дистанционный формат работы

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Здание канцелярии Васильевского межрайонного суда повреждено в результате артиллерийского обстрела украинских войск города Васильевки. Коллектив перевели на дистанционный формат работы, сообщили ТАСС в пресс-службе Запорожского областного суда.

"В результате обстрела города Васильевка Запорожской области сегодня, 21 сентября, пострадало здание канцелярии Васильевского межрайонного суда. Коллектив суда вынужден временно перейти на дистанционный формат работы. Ранее, 10 сентября, в результате удара беспилотника ВСУ была повреждена кровля здания суда", - сказал представитель суда.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения. Позднее глава региона сообщил, что украинские войска обстреляли также частный сектор Васильевки, в результате чего один человек погиб и еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что обстрел города ВСУ вели из ствольной артиллерии.