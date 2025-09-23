Часть пострадавших в ДТП в Турции россиян вернулись в отели после осмотра врачей

В результате аварии пострадали 18 туристов, 1 находится в реанимации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Часть российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Аланье, вернулись в отели после осмотра врачей, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На данный момент, по информации от принимающей компании, часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели. Некоторые туристы были оставлены в госпитале для оказания дальнейшей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в союзе, в результате аварии пострадали 18 туристов, 1 находится в реанимации.

23 сентября по дороге из аэропорта Антальи произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом. Все туристы были отправлены в больницы для осмотра и оказания медицинской помощи. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле, отметили в РСТ.

Ранее генеральное консульство РФ в Анталье сообщило, что российские туристы, по предварительным данным, находились в автобусе, попавшем в ДТП в Аланье (провинция Анталья), среди них есть пострадавшие.