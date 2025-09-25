Аэропорт был временно закрыт из-за неопознанных дронов в небе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Аэропорт в датском городе Ольборг возобновил прием и отправку самолетов после временного закрытия. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что аэропорт временно закрылся и перенаправил три рейса в другие города из-за неопознанных БПЛА. "Работаем в штатном режиме, в настоящее время готовимся встретить сразу три борта из Копенгагена", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей ситуации с временным закрытием как самого аэропорта, так и воздушного пространства в его районе.

Агентству Reuters в датской полиции также уточняли, что передвижения неопознанных объектов фиксируются и в других частях Дании, в том числе вблизи аэродромов в городах Сеннерборг, Скридструп и Эсбьорг.

Кроме того, как указывает полиция, нарушения в работе аэропорта Ольборга сказались на вооруженных силах Дании, поскольку расположенная неподалеку база ВВС страны пользуется взлетно-посадочной полосой и диспетчерской службой воздушной гавани.

Во вторник 23 сентября в диспетчерской службе аэропорта Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.