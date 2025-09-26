Что известно об ударе ВСУ по поселку в Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Белая Березка Брянской области из РСЗО "Град", сообщил губернатор Александр Богомаз. По последним данным, в результате пострадали девять человек, в том числе ребенок.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Об ударе
- ВСУ нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области из РСЗО "Град" вечером 25 сентября, сообщил Богомаз.
- В поселке зафиксировали возгорания, повреждения жилых домов и административных зданий.
Пострадавшие
- По последним данным, пострадали девять человек.
- Среди раненых есть ребенок.
- Все пострадавшие доставлены в больницу.
- По словам Богомаза, им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.