26 сентября, 09:12
Статья
Военная операция на Украине

Что известно об ударе ВСУ по поселку в Брянской области

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Белая Березка Брянской области из РСЗО "Град", сообщил губернатор Александр Богомаз. По последним данным, в результате пострадали девять человек, в том числе ребенок.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Об ударе

  • ВСУ нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области из РСЗО "Град" вечером 25 сентября, сообщил Богомаз.
  • В поселке зафиксировали возгорания, повреждения жилых домов и административных зданий.

Пострадавшие

  • По последним данным, пострадали девять человек.
  • Среди раненых есть ребенок.
  • Все пострадавшие доставлены в больницу.
  • По словам Богомаза, им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине