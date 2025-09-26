26 сентября, 09:17
Статья
Военная операция на Украине

Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В Ростове-на-Дону повреждения получили фасад и остекление магазина, а также несколько автомобилей на парковке.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 20 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, по 14 - над Ростовской областью и Республикой Крым, 3 - над Краснодарским краем, а также по 1 - над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Последствия

  • В Ростове-на-Дону повреждения получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
  • Кроме того, в Азовском районе Ростовской области на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар оперативно потушили.

Работа аэропортов

  • Временные ограничения вводились на работу аэропорта Волгограда.
 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине