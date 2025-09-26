Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 20 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, по 14 - над Ростовской областью и Республикой Крым, 3 - над Краснодарским краем, а также по 1 - над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Последствия

В Ростове-на-Дону повреждения получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Азовском районе Ростовской области на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар оперативно потушили.

