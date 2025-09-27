Следствие установило, что в сентябре 2025 года на территории Сланцевского района фигуранты сбыли алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц, предъявлено двум жителям Ленинградской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что в сентябре 2025 года на территории Сланцевского района фигуранты сбыли алкогольную продукцию, содержащую метиловый спирт, представляющий опасность для жизни и здоровья. В результате есть погибшие, пострадавшие находятся в больнице. При этом точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Кроме того, утром 27 сентября стало известно о задержании третьего подозреваемого в рамках дела о суррогатном алкоголе. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже обнаружены емкости с спиртосодержащей продукцией, их изъяли и направили на экспертизу.

Утром 26 сентября стало известно, что семь человек умерли и трое госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя, проданного с рук, из них подтверждено восемь случаев, где причиной смерти стал метанол.

По подозрению в реализации алкогольного суррогата ранее были задержаны женщина 1964 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Следствие намерено просить суд о заключении обоих фигурантов под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В случае установления вины обоим грозит наказание до четырех лет лишения свободы.