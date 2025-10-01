Bild: мужчина, который поджег дом в Мюнхене, застрелил отца и ранил мать

Преступление могло стать результатом обострившегося спора о наследстве, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Christine Uyanik

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина, который совершил поджог в доме своих родителей на севере Мюнхена, застрелил отца и ранил мать. Об этом сообщила газета Bild.

Читайте также

Что известно о стрельбе и взрывах в Мюнхене

По информации издания, письмо, отправленное в полицию соседями, наводит на подозрения, что преступление стало результатом обострившегося спора о наследстве.

В свою очередь в полиции Мюнхена сообщили, что неподалеку от места преступления обнаружен подозрительный предмет, который еще требует уточнения. "Жители близлежащих домов эвакуированы. Погибший, возможно, был связан с пожаром. Пострадали двое жителей", - говорится в сообщении правоохранителей.

В среду, около 04:40 по местному времени (05:40 мск), пожарные получили сигнал о возгорании в жилом доме в Мюнхене. Вскоре после этого в экстренные службы поступили сообщения о громких хлопках. На соседних улицах загорелось несколько автомобилей.

Тело мужчины было обнаружено недалеко от озера Лерхенауэр. По данным полиции, погибший заминировал и поджег дом в пяти минутах езды. По информации Bild, это был дом его родителей. Затем он, предположительно, покончил с собой.

Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указывал портал BR24 со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, инцидент связан с угрозой взрыва, из-за которой фестиваль пива "Октоберфест" будет закрыт как минимум до 17:00 (18:00 мск). Кроме того, по его словам, есть письмо от того же злоумышленника, к которому следует отнестись серьезно. В настоящее время полиция осматривает территорию фестиваля.