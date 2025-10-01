DPA: подозреваемым в поджоге дома в Мюнхене является немец из города Штарнберг

Правоохранительные органы предполагают, что крупный пожар и взрывы были устроены из-за личных мотивов

© Johannes Simon/ Getty Images

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге жилого дома и взрывах в Мюнхене является немцем из города Штарнберг (федеральная земля Баварии) на юге ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

В настоящее время правоохранительные органы предполагают, что крупный пожар и взрывы на севере Мюнхена были устроены в связи с личными мотивами. "Насколько нам известно, мы расследуем семейный конфликт", - заявил представитель полиции. По этой причине, как отмечает DPA, правоохранители на данный момент исключают политическую подоплеку. Подозреваемым, как пишет DPA, является немец из Штарнберга, который, по данным полиции, был обнаружен у близлежащего озера. Сейчас он мертв.

В среду около 04:40 по местному времени (05:40 мск) пожарные получили сигнал о возгорании в жилом доме в Мюнхене. Вскоре после этого в экстренные службы поступили сообщения о громких хлопках. На соседних улицах загорелось несколько автомобилей. Как указывала газета Bild, мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена. Он застрелил отца, ранил мать и 21-летнюю девушку. В письме, отправленном в полицию соседями, говорится, что преступление стало результатом обострившегося спора о наследстве. После совершенного преступления злоумышленник, предположительно, покончил с собой.

При погибшем был рюкзак, в котором, по подозрению полиции, находилось самодельное взрывное устройство. По информации газеты Die Welt, в жилом доме были обнаружены ручные гранаты с растяжками. Операция по обезвреживанию продолжается.

Как указывал портал BR24 со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, инцидент связан с угрозой взрыва, из-за которой фестиваль пива "Октоберфест" будет закрыт как минимум до 17:00 (18:00 мск). Кроме того, по его словам, есть письмо от того же злоумышленника, к которому следует отнестись серьезно. В настоящее время полиция осматривает территорию фестиваля.