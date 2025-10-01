В Ульяновске оценили состояние мужчины, который может быть причастен к убийству

Он находится в крайне тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина, которого проверяют на причастность к убийству двух девочек и их матери в Ульяновске, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

В среду в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска обнаружили тела 27-летней женщины и двух ее дочек. Тела нашла бабушка девочек, когда пришла навестить внучек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), на причастность к совершению преступления проверяют отца девочек. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, мужчина пытался совершить самоубийство.

"[Его состояние оценивается как] крайне тяжелое", - сообщили ТАСС в Минздраве региона.