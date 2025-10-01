Минэнерго Украины заявило об отсутствии угроз после блэкаута на ЧАЭС

Уровень радиации не превышает контрольных уровней, сообщили в министерстве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минэнерго Украины сообщило об отсутствии угроз населению после блэкаута на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно его данным, уровень радиации не превышает контрольных уровней.

"Возобновлено электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС. <...> По словам [министра энергетики] Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

1 октября вечером украинское Минэнерго заявило, что Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Оно утверждало, что в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.

Спустя некоторое время Международное агентство по атомной энергии сообщило, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были быстро устранены. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, станцию удалось быстро переключить на альтернативные электролинии, и питание было восстановлено, за исключением нового безопасного конфайнмента, в котором содержится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами.