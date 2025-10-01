Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Минэнерго Украины заявило об отсутствии угроз после блэкаута на ЧАЭС

Уровень радиации не превышает контрольных уровней, сообщили в министерстве
Редакция сайта ТАСС
20:33
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минэнерго Украины сообщило об отсутствии угроз населению после блэкаута на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно его данным, уровень радиации не превышает контрольных уровней.

"Возобновлено электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС. <...> По словам [министра энергетики] Светланы Гринчук, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней. Угроз для населения нет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Читайте также

Трудные дни и ночи 1986 года: как боролись с аварией на Чернобыльской АЭС. Личный опыт

1 октября вечером украинское Минэнерго заявило, что Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Оно утверждало, что в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года.

Спустя некоторое время Международное агентство по атомной энергии сообщило, что перебои в электроснабжении Чернобыльской АЭС были быстро устранены. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, станцию удалось быстро переключить на альтернативные электролинии, и питание было восстановлено, за исключением нового безопасного конфайнмента, в котором содержится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами. 

Украина