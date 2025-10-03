Киев заявил о массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру Украины

В украинском "Нафтогазе" уточнили, что некоторые повреждения - критические

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Pavlo Palamarchuk, архив

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Значительная часть объектов газодобывающей инфраструктуры компании "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения в ночь на 3 октября. Как уточнили в компании, некоторые повреждения - критические.

"Значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений - критические", - говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что эти объекты находятся в Полтавской и Харьковской областях. По данным компании, это была самая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру с февраля 2022 года.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что в ночь на 3 октября фиксировались взрывы "на ряде объектов энергетики в нескольких областях, в частности на объектах газотранспортной инфраструктуры". В энергетической компании ДТЭК проинформировали об остановке работы некоторых объектов добычи газа в Полтавской области.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.