В Ульяновской области окажут помощь родственникам убитых женщины и детей

Руководство Министерства социального развития держит этот вопрос на контроле

УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют оказать необходимую помощь родственникам убитой женщины с детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"[Оказание помощи] планируется. С родственниками выйдут на связь, обсудят конкретную необходимую помощь. Руководство Министерства социального развития региона держит этот вопрос на контроле", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе допроса обвиняемый сообщил, что решился на убийство из-за долгов микрофинансовым организациям, якобы он не хотел, чтобы долги перешли на жену и детей. При этом соседи, знакомые, друзья и родственники характеризовали семью с положительной стороны. По предварительным данным, оба родителя работали: мужчина - в фирме по установке пластиковых окон, его жена - в салоне красоты. Ранее семья не состояла на учете в органах системы профилактики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.