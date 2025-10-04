При восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке пострадали два человека

Вертолет с медиками и спасателями вылетел к месту происшествия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Травмы рук и ног получили двое туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

"По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго - рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа - это с полетом туда и обратно", - сообщили в центре.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, вертолет с медиками и спасателями на борту вылетел к месту происшествия.

Ранее в МЧС сообщали о том, что пострадать при восхождении на вулкан могли не менее трех человек.

Группа не зарегистрирована.