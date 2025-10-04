У президентского дворца в Тбилиси пострадали несколько полицейских

Точное число представитель МВД Каха Бухрадзе не назвал

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Несколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими в Тбилиси у президентского дворца. Об этом сообщил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе в интервью телеканалу "ТВ Пирвели".

"Насколько мне известно, пострадали несколько наших сотрудников. Точное число я не смогу вам назвать", - сказал Бухрадзе.

В Тбилиси проходит митинг. Днем демонстранты собрались, чтобы опротестовать проходящие в стране муниципальные выборы. Позже организаторы митинга призвали демонстрантов переместиться к президентскому дворцу, где начались беспорядки.

4 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.